Посла в США Цинь Гана назначили главой МИД Китая

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Цинь Ган

Посол КНР в США Цинь Ган назначен на должность министра иностранных дел Китая, сообщило 30 декабря Центральное телевидение Китая. Решение было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

По информации телеканала, прежний глава дипведомства Ван И уходит со своего поста. Он занимал эту должность с 2013 года.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. В ответ на это официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала тайваньский вопрос внутренним делом КНР, подчеркнув, что государство будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы «одна страна — две системы».

Цинь Ган, в свою очередь, поблагодарил предпринимателя за его идею, заверив, что после воссоединения с Китаем интересы и права жителей Тайваня будут полностью защищены.