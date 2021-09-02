Посол России в Кабуле рассказал о главной проблеме Афганистана

Посол России в Кабуле, Дмитрий Жирнов, рассказал о главной проблеме Афганистана после захвата власти в стране членами запрещённой в РФ террористической группировки «Талибан». Слова политика передаёт РИА Новости.

Сейчас действительно в Афганистане главная проблема экономическая. Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счёт западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены, — признался Жирнов.

Он добавил, что отсутствие денег сильно усложняет задачу талибам по управлению страной: из-за девальвации национальной валюты в магазинах растут цены, а с прилавков пропадают товары из «потребительской корзины», в том числе сахар. Помимо этого, руководству запрещённого в России «Талибана» из-за нехватки ресурсов будет сложнее исполнять свои социальные обязанности перед населением подконтрольного им Афганистана.

Ранее Центральный банк Афганистана обратился к властям США с просьбой разморозить резервные счета государства.