Посол России в Кабуле рассказал о главной проблеме Афганистана
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:58, 03 сентября 2021
Фото: Sanaullah Seiam/XinHua/Global Look Press
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Посол России в Кабуле, Дмитрий Жирнов, рассказал о главной проблеме Афганистана после захвата власти в стране членами запрещённой в РФ террористической группировки «Талибан». Слова политика передаёт РИА Новости.
Сейчас действительно в Афганистане главная проблема экономическая. Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счёт западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены, — признался Жирнов.
Он добавил, что отсутствие денег сильно усложняет задачу талибам по управлению страной: из-за девальвации национальной валюты в магазинах растут цены, а с прилавков пропадают товары из «потребительской корзины», в том числе сахар. Помимо этого, руководству запрещённого в России «Талибана» из-за нехватки ресурсов будет сложнее исполнять свои социальные обязанности перед населением подконтрольного им Афганистана.
Ранее Центральный банк Афганистана обратился к властям США с просьбой разморозить резервные счета государства.