Посол РФ в Пекине рассказал, как Китай относится к кризису на Украине Посол в Китае: Пекин осознает геополитические причины кризиса на Украине

Фото: МО Украины

Правительство Китая отчетливо осознает причины текущего кризиса на Украине, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, которые приводит РИА Новости, основную роль в ухудшении обстановки на Украине сыграли внерегиональные игроки, способствующие затягиванию конфликта.

Пекин взвешенно подходит к ситуации вокруг Украины, отчетливо осознает реальные геополитические причины, которые привели к текущему кризису, — заявил посол.

Моргулов подчеркнул, что власти Китая выступают против поставок вооружений Киеву. По его словам, в Пекине выдвинули хорошо продуманные и созвучные с российскими идеи по урегулированию конфликта, часть из которых уже может быть взята в работу. Однако это делается невозможным из-за позиции самой Украины и стран Запада, не проявляющих желания к политико-дипломатическому решению.

Как сообщалось ранее, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США, где провел переговоры с президентом страны Джо Байденом. Они длились около двух часов. По данным китайского агентства «Синьхуа», по итогам переговоров было принято решение о проведении двусторонних переговоров, посвященных искусственному интеллекту.