Посол РФ в КНДР рассказал, почему Пушилин пока не может приехать в Пхеньян Посол России в КНДР Мацегора: визит Пушилина в Пхеньян маловероятен из-за коронавирусных ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Посол России в КНДР Александр Мацегора прокомментировал для NEWS.ru заявление представительства ДНР в Москве о том, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов посетить Пхеньян и встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, Москва готова оказать главе ДНР помощь с визитом, однако его вероятность незначительна из-за действующих в КНДР коронавирусных ограничений.

Если поступит такое указание из Москвы, посольство России и я лично окажем Денису Владимировичу в ходе его визита в Пхеньян максимальное содействие. Полагаю, что повестка его переговоров здесь была бы весьма обширной — ему есть что обсудить с корейскими партнерами. Другое дело, что границы республики на протяжении последних двух с половиной лет остаются жестко закрытыми по ковидным обстоятельствам. И перспективы их разблокирования пока не просматриваются, — сказал Мацегора.

13 июля Пушилин сообщил, что Северная Корея признала независимость частично признанной республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса. По его словам, этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий.

В тот же день украинский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР. В Киеве назвали действия Северной Кореи «недружественным шагом» и «попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины». Представители украинского внешнеполитического ведомства добавили, что и дальше будут «жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет».