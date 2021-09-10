Посол РФ рассказал, что талибы за месяц побороли коррупцию

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Отряды Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер отбили у талибов три района. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) лишилось контроля над районами Дара, Абшар и Парьян, сообщает газета Afghanistan Times.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что в ходе боёв в северной и северо-восточной частях провинции уничтожены «десятки боевиков талибов». При этом в другой части Панджшера талибы захватили большой склад...