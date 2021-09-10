Посол РФ рассказал, что талибы за месяц побороли коррупцию
Евгений Бугров
Евгений Бугров
21:36, 11 сентября 2021
Фото: Xinhua/Global Look Press
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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что запрещённое в РФ террористическое движение «Талибан» истребило в стране коррупцию. Этого удалось добиться, поскольку использовалась «жёсткая рука», отметил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
Что нам говорят простые афганцы: что в Кабуле талибы очень жёсткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, базарчиков, <...> маленьких магазинчиков перестали взимать поборы чиновники. Это в день примерно 500 тысяч долларов, — пояснил Жирнов.
Ранее стало известно, что брат самопровозглашённого президента Афганистана Амурлы Салеха Роуллу был взят в плен талибами, а затем убит. Амурла Салех провозгласил себя новым лидером Афганистана во время активных боёв движения сопротивления с боевиками в провинции Панджшер.