Посол РФ на Филиппинах рассказал о переговорах по поставкам «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/98e123de-6b67-11eb-8435-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua

РФ ведёт переговоры с Филиппинами по поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». О ходе диалога рассказал посол России в азиатской республике Марат Павлов.

Филиппинская сторона начала изучать наш проект. РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — NEWS.ru) подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию нашего препарата для его экстренного применения, — приводит слова Павлова РИА Новости.

Глава дипмиссии пояснил, что регулятор запросил ряд документов, которые были предоставлены. Павлов надеется, что решение будет положительным — он призвал подождать. Объёмы же поставок должен определять РФПИ.

Впервые о переговорах Павлова с филиппинским руководством о возможных поставках вакцины стало известно в январе. Тогда дипломат встретился с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дюке и обсудил с ним возможность реализации проекта.

Павлов отмечает, что местные власти проявляют интерес к российской вакцине. И диверсификация национального портфеля вакцин предполагает использование в том числе и «Спутника V». По словам дипломата, публично заявил о готовности привиться российской вакциной президент страны Родриго Дутерте, а глава филиппинского МИД Теодоро Локсин пообещал порекомендовать правительству закупить большие партии препарата.

По данным РФПИ, в настоящее «Спутник V» получил регистрацию уже в 23 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, а также в Республике Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины. Как писал NEWS.ru, накануне, 9 февраля, стало известно о регистрации препарата в Монголии.