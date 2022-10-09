Посол КНР в США оценил слова Маска по тайваньскому вопросу Посол КНР в США Цинь поблагодарил Маска за его идею по вопросу Тайваня

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил миллиардера Илона Маска за его идею сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга и Макао с целью предотвращения возможной эскалации. В своем Twitter Цинь добавил, что после воссоединения с Китаем интересы и права жителей Тайваня будут полностью защищены.

Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и идею о создании специальной административной зоны для Тайваня. Собственно, «мирное воссоединение» и «одна страна — две системы» — наши основные принципы решения тайваньского вопроса, — написал дипломат.

По его мнению, после воссоединения Тайвань сможет пользоваться большой автономией и огромным пространством для развития.

Ранее бизнесмен дал интервью, в котором предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. По его словам, конфликт вокруг Тайваня неизбежен.

Также Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что нужно сохранить Крым в составе России и заново провести референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением сотрудников ООН. Бизнесмен также выступил за нейтральный статус Украины, гарантирующий невступление страны в НАТО. Его предложение было крайне негативно воспринято официальными лицами Украины.