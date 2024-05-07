Посол КНР Чжан призвал не допускать разрастания конфликта на Украине

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Чжан Ханьхуэй

В сложившихся условиях необходимо предотвратить разрастание конфликта на Украине и его выход из-под контроля, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, стороны конфликта должны прилагать общие усилия для восстановления мира. Дипломат отметил, что Китай всегда выступал за проведение диалога и активно содействовал перемирию.

В нынешних условиях, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира, — сказал Чжан.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной конфликта между Украиной и Россией, поэтому поддержит мирные переговоры, одобренные Москвой и Киевом. Он призвал возобновить диалог и постепенно укрепить доверие между сторонами. По его словам, должно быть обеспечено равноправное участие всех сторон.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ранее заявила, что Пекин больше не придерживается нейтралитета и встал на сторону России в конфликте на Украине. Дипломат заявила, что появляется все больше свидетельств о передаче РФ товаров двойного назначения со стороны КНР.