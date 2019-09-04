Филиппины являются неизменным участником Восточного экономического форума во Владивостоке. Посол страны в России Карлос Соррета дал эксклюзивное интервью News.ru во время работы на данном мероприятии, в котором рассказал о перспективах расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, дал оценку текущему уровню ВТС и заявил о подготовке встречи президентов Филиппин и РФ.

Экономика и инвестиции

— Господин посол, как вы оцениваете текущий уровень двустороннего взаимодействия в области экономики? Какие его сферы наиболее перспективны?

— Мы надеемся увеличить наш общий товарооборот, в котором сейчас превалирует российский экспорт. Мы намерены поставлять в Россию в основном сельскохозяйственную продукцию и сейчас занимаемся получением соответствующих разрешений. Мы также заинтересованы во взаимодействии в области энергетики, строительства инфраструктуры, информационных технологий. Эти вопросы обсуждались в ходе второго заседания филиппино-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Москве 22–23 августа.



— Российская компания РЖД проявляла интерес к участию в инфраструктурных проектах на Филиппинах. Ведутся ли переговоры?

— Мы очень заинтересованы в совместной работе с российскими компаниями в контексте правительственной программы Build, Build, Build, направленной на развитие инфраструктуры Филиппин. Несколько российских фирм проявили интерес к этому проекту, и мы ведём с ними диалог.

— На какой стадии находятся переговоры между сторонами по вопросу сотрудничества в сфере ядерной энергетики и возможной покупке Филиппинами плавучих атомных станций?

rosatom.ru

— Мы крайне заинтересованы в российских ядерных технологиях в контексте мирного использования атома для сельскохозяйственных, медицинских и энергетических целей. Был подписан ряд межправительственных соглашений для реализации таких возможностей, и мы внимательно изучаем эти опции. Если говорить о мирном атоме как об источнике электроэнергии, то у нас состоялись определённые переговоры по этому вопросу, и даже прошла инспекция нашей законсервированной атомной станции.

— Какова текущая ситуация с взаимными инвестициями? Планируется ли увеличение российских инвестиций в Филиппины?

— Россия занимает 21-е место среди торговых партнёров Филиппин. Наша страна стабильно улучшает свой инвестиционный климат, а её географическое расположение очень привлекательно для российских производителей, которые хотят увеличить своё присутствие или выйти на стратегически важные рынки Азии, стран АСЕАН, Америки. На Филиппины постоянно приезжают делегации представителей российских компаний, заинтересованных в том, чтобы узнать о бизнес-возможностях нашей страны. Мы продолжаем привлекать Россию к развитию наших приоритетных секторов инвестиций: сельского хозяйства, информационных технологий и управления бизнес-процессами, к инфраструктурным проектам и проектам государственно-частного партнёрства, в сфере энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии, аэрокосмической отрасли, к производству нефти и газа, производству специализированных продуктов питания, торговле и туризму.

— Ранее вы говорили о том, что много филиппинских граждан работает в России. Располагаете ли вы данными по их количеству? Предпринимаются ли шаги по подписанию двустороннего трудового соглашения?

— В настоящее время порядка 10 тысяч филиппинцев работают в России. Большая часть из них трудится в хороших условиях. За последние годы в целом был отмечен большой рост числа рабочих из Филиппин. Да, мы работаем над подписанием трудового соглашения с 2015 года, когда я приехал в Россию, и продолжаем этим заниматься с большим энтузиазмом. Мы признательны российским властям за их понимание и сотрудничество.

ВТС и сотрудничество по антитеррору

Николай Патрушев Сергей Булкин/News.ru

— Филиппины и Россия сотрудничают в военно-технической сфере. В каких типах вооружений заинтересована Манила? Есть ли какие-то препятствия для реализации ВТС в связи с позицией США?

— Мы подписали соглашения с Россией, которые открывают двери для поставок вооружений. Мы заинтересованы в различных видах военных систем, которые производит Россия. Разумеется, мы также изучаем возможность покупки таких систем у других стран и предпочтём наиболее выгодную сделку. США предостерегли нас от планов приобрести военное оборудование у России и уведомили о возможных последствиях.

— Как вы оцениваете двустороннее сотрудничество с Россией по антитеррору? Каковы перспективы его расширения?

— Россия и Филиппины привержены борьбе с терроризмом. Мы очень признательны РФ за вооружения и военное оборудование, которое она предоставила нам в 2017 году, чтобы помочь в борьбе с террористами и за её вклад в восстановление разрушенных террористами районов. Также мы сотрудничаем с Россией в области обмена опытом и информацией для борьбы с терроризмом. Профильные ведомства наших стран находятся в контакте друг с другом, ежегодно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречается с секретарём нашего Совета национальной безопасности Гермогеном Эспероном, в том числе для обсуждения этих вопросов. Кроме того, мы регулярно принимаем участие в таких мероприятиях высокого уровня, как Московская конференция по международной безопасности и Международная встреча представителей высокого уровня по вопросам безопасности. Также у России установлены стратегические отношения с АСЕАН, в рамках которых затрагивается вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом. Для реализации этих целей была создана совместная рабочая группа Россия — АСЕАН по противодействию терроризму и трансграничной преступности. В рамках ООН мы поддерживаем усилия России по продвижению взаимодействия для борьбы с экстремизмом.

Двусторонние встречи и туризм

Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

— Президенты наших двух стран планировали провести двустороннюю встречу до конца 2019 года. Есть ли уже понимание по дате и месту такой встречи?

— Отношения между нашими странами продолжают стремительно развиваться за счёт воли лидеров наших стран и их личного желания. Есть планы по организации их встречи, детали которых скоро будут объявлены.

— Российские туристы выбирают Филиппины в качестве одного из направлений для пляжного отдыха. Как Манила могла бы привлечь большее число россиян?

— Миллионы россиян посещают Юго-Восточную Азию, но лишь небольшое число отправляется на Филиппины. У нас есть достопримечательности мирового уровня, мы добрые и гостеприимные люди, филиппинская кухня также потрясающая. Но нам приходится очень активно продвигать себя на туристическом рынке. Это трудно, поскольку россияне мало слышали о Филиппинах. Появление прямых рейсов также улучшило бы ситуацию. Но если мы говорим о других туристических направлениях Юго-Восточной Азии, куда нет прямых авиаперелётов, то даже туда едет гораздо большее число людей, чем на Филиппины. Ключевой фактор — активная реклама. Посольство Филиппин старается повысить привлекательность страны для россиян не только с точки зрения туристических достопримечательностей, но и истории и культуры.