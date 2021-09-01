Посол Афганистана назвал условие переговоров «Талибана» с сопротивлением

Фото: Kawa Basharat/XinHua/Global Look Press

Председатель казахского Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов. — NEWS.ru) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили некоторым депутатам российской Государственной думы смертью за попытку захватить Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Председатель казахского Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов. — NEWS.ru) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили некоторым депутатам российской...