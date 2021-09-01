Посол Афганистана назвал условие переговоров «Талибана» с сопротивлением
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:40, 01 сентября 2021
Фото: Kawa Basharat/XinHua/Global Look Press
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Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар назвал единственное условие, при котором члены запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» пойдут на переговоры с представителями сопротивления в Панджшере. Слова дипломата передаёт РИА Новости.
Они (талибы. — NEWS.ru) декларируют, что пришли для мира, но они не пойдут на мирные переговоры (c афганским сопротивлением в Панджшере. — NEWS.ru), пока их не вынудит международное сообщество, — заявил Зохир Агбар.
16 августа талибы окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления талибам остались не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Ранее посол Афганистана Мухаммад Зохир Акбар заявил, что представители запрещённого в РФ «Талибана» планируют убить лидера сопротивления, Ахмада Масуда.