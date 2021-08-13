Последняя цитадель: талибы не заняли только аэропорт Кабула

Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иностранных журналистов.

Агентство отмечает , что безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта. Там периодически слышна стрельба.

Контроль ситуации в Кабуле афганские военные и сотрудники полиции даже не пытались удержать. Они заранее покинули свои КПП. При этом военнослужащие армии Афганистана просто переодевались в штатское и уходили из своих частей.

На улицах Кабула стоит транспорт, брошенный военными и полицейскими, а также — оставленные правительственные автомобили. Талибы уже заявили об установлении полного контроля над всеми столичными госучреждениями, а также об организации ночного патрулирования Кабула.

Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и обратились к жителям страны. В своём обращении они призвали людей к спокойствию.