После смены власти в Тайване заявили о готовности к диалогу с КНР Новый глава Тайваня выступил за диалог с Китаем

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Лай Циндэ

Победивший на выборах главы администрации в Тайване Лай Циндэ выразил готовность вести диалог с Китаем, сообщает Zaobao. Политик пообещал «не быть скромным или высокомерным» и принимать решения, исходя из принципов взаимности и уважения. По словам главы острова, необходимо повышать благосостояние народа по обе стороны пролива.

Я буду следовать конституционной системе Китайской Республики, не буду ни скромным, ни высокомерным, буду поддерживать статус-кво и, исходя из взаимности и уважения, заменю сдерживание обменами, конфронтацию — диалогом и буду уверенно осуществлять сотрудничество с материковым Китаем, а также повышать благосостояние людей по обе стороны [Тайваньского] пролива и следовать достижению цели мира и общего процветания, — заявил Циндэ.

Политик одержал победу, получив около 41% голосов избирателей. Он является кандидатом от Демократической прогрессивной партии Тайваня. Лай Циндэ активно выступает за признание независимости острова от Китая. После своей победы он поблагодарил народ за поддержку, добавив, что в Тайване начинается «новая глава демократии».