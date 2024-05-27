Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым МИД: посол Франции в Шри-Ланке найден мертвым в резиденции в Коломбо

Фото: Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ найден мертвым в своей резиденции в Коломбо, сообщила пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел. Подробностей трагедии в ведомстве не уточнили.

В том числе не раскрыли причину смерти французского дипломата. В то же время газета The Daily Mirror информировала, что причиной смерти 53-летнего Пактэ стал сердечный приступ.

Ранее российский посол в Мозамбике Александр Суриков умер в Мапуту. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Мужчине было 68 лет. В 1978 году он окончил МГИМО МИД СССР, был кандидатом экономических наук. В сентябре 2022 года ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До этого в Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Глава внешнеполитического ведомства страны Энрике Рейна подчеркнул, что причиной стало заболевание печени, и выразил соболезнования близким погибшего.

Как стало известно SHOT, 18 мая около 22:00 сотрудница посольства обнаружила тело дипломата в квартире в Замоскворечье, где он и проживал, следов насильственной смерти обнаружено не было. По сведениям канала, Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.