Популярные японские авто могут исчезнуть из России: на чем будем ездить Рынок подержанных авто существенно изменится

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Терминал экспорта автомобилей на пристани в Японии

Япония с конца июля может ввести запрет на экспорт в Россию подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л. Также возможен полный запрет на поставки в Россию электромобилей и бензиново-электрических гибридов. Чем вызван такой шаг Токио и как это скажется на российском рынке подержанных автомобилей — в материале NEWS.ru.

На ввоз каких авто Япония вводит запрет

Токио намерен запретить поставлять в Россию подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Об этом 18 июля сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на свои источники в правительстве страны. В силу ограничения вступят не раньше начала августа — для этого необходимо провести поправки к указу о контроле за экспортной торговлей.

Вводя такие ограничения, Токио стремится повысить эффективность экономических санкций против России, которые многие страны начали применять после 24 февраля 2022 года. Япония сначала старалась ограничиться малозначительными санкциями, однако постепенно стала их ужесточать. Многие эксперты считают, что это произошло под влиянием Вашингтона. В частности, на саммите G7 в Хиросиме в мае участники, в числе которых была и Япония, приняли заявление, где пообещали гарантировать снижение объема экспорта в Россию.

Ранее ограничения на экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1900 куб. см уже ввел ЕС, а США полностью прекратили поставки машин в нашу страну.

Какие ограничения на японские автомобили уже есть

В апреле 2022 года Япония уже ввела запрет на поставку в Россию автомобилей люксового сегмента (Lexus, Acura, Infinity) стоимостью более 6 млн иен ($43 тыс. по курсу на сегодня), что сократило экспорт данной категории на 30%. Однако остальные виды автомобилей ввозились без ограничений с японской стороны.

Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), физлица в январе — июле 2023 года оформили во Владивостоке более 130 тысяч японских и корейских авто для личного пользования. Причем около 80% занимал японский автопром — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru.

Всего же, согласно информации ФТС, в 2022 году ввоз подержанных автомобилей в Россию оказался в 1,7 раза больше, чем в 2021 году.

Фото: shutterstock.com Toyota Land Cruiser 300

Какие есть конкуренты у подержанных японских автомобилей

Эксперты считают, что китайский автопром может довольно успешно заместить японских производителей, при этом из КНР в Россию приходят (или производятся в РФ) не подержанные, а новые машины. По данным аналитического агентства «Автостат», в марте этого года в Россию ввезли 37,2 тысячи новых автомобилей (и 38,9 тысячи подержанных).

В самом Китае представлен широкий выбор японских авто, новых и с пробегом, которые могут быть куплены там и ввезены в Россию.

Вместе с тем высказываются опасения, что решение Токио ограничить поставки подержанных машин в Россию приведет к сильному сокращению количества Toyоta Camry — представительских машин среднего класса. А бюджетный сегмент японских авто, таких как Toyota Corolla, если их станут поставлять параллельным импортом с соответствующей наценкой, не выдержит конкуренции с китайскими и российскими автомобилями.

Сколько подержанных машин Япония отправила в Россию в 2022 году

Согласно статистике Минфина Японии, в 2022 году в Россию было отправлено около 200 000 подержанных авто на сумму порядка 250 млрд иен (свыше $1,8 млрд). Эта сумма составила более четверти стоимости всего экспорта японской продукции в РФ в прошлом году.

Всего же в России в 2022 году купили примерно 19% общего объема экспорта подержанных автомобилей из Японии, это первое место в мире, следом идут ОАЭ (12%) и Новая Зеландия (8%). Более того, японские продавцы в прошлом году получили 26% выручки именно от России (следом идет Малайзия с 15%).

Ожидается, что новые санкции сократят стоимость экспорта подержанных японских авто в РФ примерно на 50%. При этом газета Yomiuri прогнозирует, что после сокращения экспорта в РФ цены на подержанные авто в самой Японии могут снизиться.

Фото: Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press В апреле 2022 года Япония уже ввела запрет на поставку в Россию автомобилей люксового сегмента. Однако остальные категории автомобилей ввозились без ограничений с японской стороны

Как запрет на ввоз машин из Японии повлияет на стоимость машин

«Запрет на автомобили с двигателем объемом более 2 литров означает ограничения на джипы, минивэны, то есть на технику, популярную на востоке России. Так что с точки зрения ущемления интересов жителей Дальнего Востока ограничение экспорта подержанных авто из Японии важно», — отметил в разговоре с NEWS.ru экс-депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков.

Он напомнил, что ранее в России увеличивали ввозные пошлины, что привело к подорожанию машин на Дальнем Востоке. Сейчас, по мнению Лысакова, «лазейки для ввоза японских подержанных автомобилей в Россию останутся, но усложнится логистика, поднимутся цены, особенно если Япония станет строго отслеживать поставки».

Самой Японии, по мнению собеседника NEWS.ru, такой шаг ничего не даст. «Это решение — политическое, при этом оно направлено против простых людей, которые охотно пользовались японскими машинами, — отметил бывший депутат. — Оно ухудшит отношение к Японии со стороны наших автовладельцев, особенно тех, кто привык ездить на японских машинах. И, конечно, создаст проблемы для использующего японскую технику бизнеса, в первую очередь в регионах».

Фото: Ben Weller/AFLO/Global Look Press Завод Toyota в Японии. Эти машины были популярны у россиян, особенно на Дальнем Востоке

Китай поможет?

«Что же делать, будем переходить на китайский автопром. Проигрывает тот, кто отказывается от бизнеса, в данном случае это японская сторона. Сами японцы тоже пострадают, ведь в поставках подержанных авто в Россию задействовано большое количество людей», — отметил Вячеслав Лысаков.

По мнению автоэксперта Константина Лигачева, Китай поможет России, но когда и как — не очень ясно.

«Сокращение скажется на нашем Дальнем Востоке, где японские машины покупают не только чтобы ездить, но и чтобы собирать из нескольких совсем „убитых“ машин одну, — отметил Лигачев в беседе с NEWS.ru. — Остается вопрос и обеспеченности жителей автомобилями для работы, такими как минивэны, небольшие грузовики. Ведь вся эта техника активно используется малым и средним бизнесом, особенно в российских регионах».

С другой стороны, говорит эксперт, «сейчас все больше внимания покупатели обращают на китайские машины». «Все поняли, что новый „китаец“ лучше подержанной „японки“», — заключил эксперт.

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