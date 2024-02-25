Популярная туристическая страна перестанет продлевать визы россиянам Шри-Ланка больше не будет продлевать долгосрочные визы россиянам и украинцам

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Правительство Шри-Ланки приняло решение прекратить продление долгосрочных туристических виз гражданам двух стран, сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития в интервью AFP. Речь идет о россиянах и украинцах. По его словам, граждане этих государств с подобными визами должны будут покинуть страну до 7 марта. Генкомиссар уточнил, что рейсы из Шри-Ланки отправляются без задержек, поэтому туристы не столкнутся с проблемами при возвращении домой.

Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой, — заявил Илукпития.

Неделей ранее посольство России в Шри-Ланке попросило граждан РФ подумать о возвращении на родину в связи с домогательствами до туристок в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве. Конфликт, как подчеркивает посольство, стал не первым, произошедшим в этом отеле. Речь идет о ситуации с тремя путешественницами из России, которые столкнулись с непристойным поведением и домогательствами со стороны сотрудников отеля. Инцидент перерос в рукоприкладство.