https://static.news.ru/photo/090b61c6-6cd4-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press

Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетел в Афганистан. Его визит в азиатскую страну заранее анонсирован не был.

В Кабуле руководитель Госдепа встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и с его политическим противником Абдуллой Абдуллой, который не согласился с итогами выборов и назвал себя избранным главой государства, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, США и Катар выступили посредниками в переговорах афганского правительства и представителей запрещённого в России радикального движения «Талибан». Они прошли в онлайн-формате и были посвящены вопросам обмена пленными.