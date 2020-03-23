Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетел в Афганистан. Его визит в азиатскую страну заранее анонсирован не был.
В Кабуле руководитель Госдепа встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и с его политическим противником Абдуллой Абдуллой, который не согласился с итогами выборов и назвал себя избранным главой государства,
Как писал NEWS.ru, США и Катар выступили посредниками в переговорах афганского правительства и представителей запрещённого в России радикального движения «Талибан». Они прошли в онлайн-формате и были посвящены вопросам обмена пленными.
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