Политтехнолог объяснил, насколько критично очередное корейское обострение Политолог Солонников: обмен резкими заявлениями КНДР и Южной Кореи не критичен

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын

В последние недели отношения между КНДР и Южной Кореей испытали очередное обострение, стороны обменялись серией резких заявлений, однако ситуация не критична, заявил в беседе с «360» политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын воспринял недавние морские учения Южной Кореи как провокацию и использовал в связи с этим словесные угрозы, однако такие острые углы в отношениях между странами практически ничего не значат.

Подобные случаи уже были. Но внешнее обострение обоих государств — не самое критичное за последние 20 лет. По сути, ничего не произошло: в Северной Корее все как было, так и остается. <...> Применять ядерное оружие без явной причины Ким Чен Ын не будет, и ничего сверхъестественного там не произойдет, — высказал мнение эксперт.

Он напомнил, что, согласно официальной доктрине КНДР, Южная Корея является не государством, а территорией, оккупированной Соединенными Штатами Америки, которые построили там марионеточное управление.

В начале января сообщалось, что КНДР запустила в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. Позже на обвинения ответила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон. Она заявила, что северокорейские военные не выпустили ни одного снаряда в те воды, а лишь имитировали выстрелы. В Южной Корее, тем не менее, пообещали решительно отвечать на подобные действия.