Политолог: США не станут использовать ядерное оружие для защиты Японии Политолог Подопригора: США не станут использовать ядерное оружие для защиты Японии

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Уровень жизни в США и на Западе таков, что там все боятся ядерной войны и не готовы идти на такие жертвы, поэтому Вашингтон на самом деле не стал бы использовать ядерное оружие для защиты Японии, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Борис Подопригора, комментируя заявление министра обороны США Ллойда Остина. Эксперт подчеркнул — вне зависимости от амбиций или событий в тех или иных регионах, страны НАТО не хотят идти на применение орудий массового поражения. По его словам, на Японию сейчас вряд ли кто-то покусился бы, поэтому такое заявление могло быть сделано Штатами в качестве рекламы.

Уровень жизни и в США, и на Западе в целом таков, что ядерной войны опасаются все <...> Что значит защитить Японию? И так США обладают крупнейшей военной базой на Окинаве. Вряд ли кто-то сейчас покусится на Японию, в том числе, Китай. Хоть он, конечно, и пытается стать лидером по технологиям, техническим показателям флота, — отметил Подопригора.

Политолог подчеркнул, что угроза США вряд ли была направлена к России. По его мнению, Япония не пойдет на обострение отношений с Москвой даже из-за украинского конфликта, который ее на самом деле не беспокоит по-настоящему. Об этом можно судить по японской прессе — темы Украины там нет.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с японским коллегой Ясукадзу Хамадой заявил о намерении защитить Японию от возможных угроз с помощью традиционных видов оружия и своего ядерного арсенала. Главы оборонных ведомств «осудили» действия Китая в отношении Тайваня и рядом с границами Японии, назвав их "агрессивными и провокационными.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что основной темой на встрече стран, которых называют донорами военной помощи Украине, станет согласование поставок средств ПВО и бронетехники. Их обсудят на американской авиабазе Рамштайн в Германии, отметил он. Встречу проведет глава Пентагона Ллойд Остин. Ожидается, что на следующей неделе в Германии соберутся министры обороны из 50 стран.