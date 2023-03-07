Политолог: США не хватает Индии для создания тихоокеанской версии НАТО Политолог Станкевич: США не хватает Индии для создания тихоокеанской версии НАТО

Фото: Suvrajit Dutta/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не хватает Индии для создания тихоокеанской версии НАТО, рассказал «360» политолог Сергей Станкевич. По его словам, политика Вашингтона в регионе неправлена на сдерживание и оттеснение Китая. Эксперт подчеркнул, что для этого Штатам важно сохранять военно-морской контроль над Тайваньским и Малаккским проливами, по которым идут важные для КНР поставки.

США очень не хватает Индии в этом регионе, иначе не получается НАТО. Еще им важно сохранять военно-морской контроль над Малаккским и Тайваньским проливами. Фактически по ним идет львиная доля критически важной для Китая морской торговли, в том числе поставка энергоносителей, — добавил Станкевич.

Политолог добавил, что у США есть три отдельных договора об обороне и безопасности с Японией, Австралией и Южной Кореей, но без Индии подобия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе не получится. Создание аналога Альянса возможно только при объединении всех четырех стран. Эксперт подчеркнул, что цели США в регионе угрожают Китаю, который будет всячески противодействовать деятельности Вашингтона.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган призвал страны Запада прекратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и воздержаться от заявлений о том, что следующим регионом вооруженного противостояния будет Тайвань. До этого представитель ведомства Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить распространение ложной информации о военной помощи КНР России в украинском конфликте.