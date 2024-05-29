Политолог рассказал, как на самом деле талибы борются с ИГ Политолог Серенко: у талибов нет сил или желания бороться с ИГ

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«Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не может или не хочет бороться с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Афганистане. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил руководитель аналитического центра Российского общества политологов, эксперт по Афганистану Андрей Серенко. По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» в марте — явное тому подтверждение.

До прихода талибов к власти ни в России против посольства РФ в Кабуле не было совершено ни одного теракта со стороны афганского филиала ИГ «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Но как только власть в стране сменилась, 5 сентября 2022 года у входа в наше посольство взорвался смертник, и среди прочих двое российских дипломатов погибли. А потом случился «Крокус», — указал Серенко.

Он напомнил: последний теракт организовала «Вилаят Хорасан». Эта группировка находится непосредственно на территории Афганистана, которым управляет «Талибан», добавил эксперт.

Почему-то талибы не передали Москве никаких разведданных о том, что игиловцы планируют теракт, это сделала американская разведка. К тому же они ни разу не выдавали России наших граждан, которые воюют на стороне ИГ, хотя у спецслужб РФ данные о таких людях есть. Сегодня талибы, на мой взгляд, бороться с игиловцами не в состоянии, — сказал эксперт.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что Россия и Афганистан борются против общего врага — «Исламского государства», поэтому между странами возможно сотрудничество в области безопасности. Сейчас РФ рассматривает вариант снятия санкций с «Талибана», который является реальной властью в центральноазиатской стране. Президент РФ Владимир Путин указывал, что надо «как-то выстраивать» отношения с талибами.