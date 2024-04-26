Политолог раскрыл, смогут ли США заставить Китай отвернуться от России Политолог Лидовской: угрозы США не заставят Китай отвернуться от России

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин c председателем КНР Си Цзиньпином

Жесткие санкции США не заставят Китай поменять отношение к России, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, Пекин найдет варианты сотрудничества с Москвой.

Китай не поменяет свое отношение к России, даже несмотря на жесткие санкции США. В любом случае Китай найдет варианты, чтобы сотрудничать с Россией. Для них важно, чтобы Россия исполнила ту роль, которую взяла на себя, — заявил политолог.

Лидовской считает, что в Пекине знают об остроте тайваньского вопроса и больших финансовых вливаний в то, чтобы «Тайвань объявил рано или поздно независимость». По его словам, для Китая победа России очень важна. Эксперт напомнил, что КНР не одно десятилетие живет под давлением США. У Китая есть способы борьбы с американскими санкциями, подчеркнул Лидовской.

Глобальных проблем точно не будет, Китай не откажется от России. У нас с китайцами одна стратегическая цель — установление многополярного миропорядка. Россия — это мировой лидер по смелости, по силе духа, идеологии, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что крупные китайские банки Bank of Taizhou, Industrial Bank, China Citic Bank и ICBC перестали принимать поступающие из России платежи. Причиной отказа стала угроза вторичных санкций со стороны США. В конце марта были отменены порядка 80% трансакций.