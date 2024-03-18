Политолог раскрыл позицию Китая по завершению конфликта на Украине Политолог Макаркин: позиция КНР по конфликту на Украине находится «между»

Фото: МО Украины

Позиция Китая по завершению украинского конфликта находится где-то «между», поскольку Пекин не хочет ослабления России, но и вступать в конфликт с Западом не намерен, таким мнением поделился с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он подчеркнул, что Пекин соблюдает санкции против Москвы, хоть и «без всякого энтузиазма».

Китай находится между. <...> Что касается посредничества по Украине, здесь Китай осторожен. Пекин позиционирует себя в мире как возможного посредника, миротворца, как страна, которая за все хорошее против всего плохого, — сказал он.

По словам политолога, в реальности Китай не хочет втягиваться в эти процессы, поскольку быть посредником — очень сложная и неблагодарная задача. Макаркин убежден, что происходящее на Украине — «не история Китая, не его конфликт».

Посредник предлагает варианты, которые изначально полностью не устраивают ни одну из сторон. Это не история Китая, не его конфликт, — резюмировал он.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса. Он уточнил, что его страна будет продолжать работать в направлении политического решения конфликта.