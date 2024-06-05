Политолог раскрыл, кто станет новым премьер-министром Индии Политолог Макаркин: у Моди стопроцентные шансы вновь стать премьером Индии

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У Нарендры Моди стопроцентные шансы вновь стать премьер-министром Индии, считает политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что политик популярен в своей стране среди избирателей. По его словам, Моди является националистом и лидером партии «Бхаратия джаната парти».

Шансы Моди стать премьером Индии в третий раз стопроцентные. Он весьма популярен в своей стране, среди индийских избирателей. Моди — националист, лидер «Бхаратия джаната парти», и некоторое время назад даже прошла информация, что он хотел переименовать Индию, чтобы страна на международном уровне называлась Бхарат, — пояснил политолог.

По его словам, Моди сделал ставку на самоутверждение за счет сотрудничества с другими странами, но при этом выступает за конкуренцию с Китаем. Как считает эксперт, Моди продолжит делать упор на национальные интересы Индии. Кроме того, ему удалось заручиться поддержкой представителей большого количества региональных партий, чьи интересы в будущем предстоит учитывать.

При этом он прагматик, который продвигает экономику XXI века, высокие технологии и все же апеллирует к истории Индии и ее традициям. По его поручениям устанавливаются памятники видным индийским деятелям, — добавил Макаркин.

Администрация президента Индии Драупади Мурму ранее сообщила, что премьер-министр, а также правительство страны подали в отставку. Решение было принято после итогов парламентских выборов.