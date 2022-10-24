Политолог предсказал действия США после переизбрания Си Цзиньпина Политолог Светов: США будут мешать Китаю развиваться из-за сотрудничества с Путиным

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

После переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая США будут мешать стране развиваться из-за сотрудничества китайского лидера с Путиным, а также из-за опасений наращивания страной сил и высказывания суверенной позиции, заявил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По его словам, Вашингтон уверен, что в будущем его и Пекин ждет схватка. Эксперт отметил, что Штаты также недовольны тем, что за десять лет руководства Си Цзиньпина Китай окреп, стал занимать суверенную позицию и взаимодействовать с Россией, а не с ними.

США, естественно, этим очень обеспокоены, они убеждены, что рано или поздно им предстоит схватка с Китаем. По словам государственного секретаря США, «миру нужен лидер, этим лидером неминуемо должны быть США, а не кто-то другой». Они к этой схватке готовятся, поэтому им, конечно, не нравится, что Си Цзиньпин сохранил за собой пост, — заявил Юрий.

Реакция Европы на избрание Си Цзиньпина генеральным секретарем Китая, по словам политолога Светова, сейчас «мало кого интересует». Эксперт уверен, что страны региона выполнят лишь то, что прикажут.

В этом году стало окончательно ясно, что Европа стоит на том месте, где ее главная задача — выполнять то, что прикажут США, — считает политолог.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая ранее избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии XX созыва. В ходе пленума был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельныхе партийных чиновников: кроме Си Цзиньпина, в списке значатся Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. В ближайшие пять лет именно ими будут приниматься основные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.