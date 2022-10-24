После переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая США будут мешать стране развиваться из-за сотрудничества китайского лидера с Путиным, а также из-за опасений наращивания страной сил и высказывания суверенной позиции, заявил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По его словам, Вашингтон уверен, что в будущем его и Пекин ждет схватка. Эксперт отметил, что Штаты также недовольны тем, что за десять лет руководства Си Цзиньпина Китай окреп, стал занимать суверенную позицию и взаимодействовать с Россией, а не с ними.

США, естественно, этим очень обеспокоены, они убеждены, что рано или поздно им предстоит схватка с Китаем. По словам государственного секретаря США, «миру нужен лидер, этим лидером неминуемо должны быть США, а не кто-то другой». Они к этой схватке готовятся, поэтому им, конечно, не нравится, что Си Цзиньпин сохранил за собой пост,заявил Юрий.

Реакция Европы на избрание Си Цзиньпина генеральным секретарем Китая, по словам политолога Светова, сейчас «мало кого интересует». Эксперт уверен, что страны региона выполнят лишь то, что прикажут.

В этом году стало окончательно ясно, что Европа стоит на том месте, где ее главная задача — выполнять то, что прикажут США, — считает политолог.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая ранее избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии XX созыва. В ходе пленума был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельныхе партийных чиновников: кроме Си Цзиньпина, в списке значатся Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. В ближайшие пять лет именно ими будут приниматься основные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.

 