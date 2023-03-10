Политолог предрек Китаю сложности из-за отсутствия преемника у Си Цзиньпина Политолог Подлесный: отсутствие преемника у Си Цзиньпина может стать серьезной проблемой для КНР

Фото: Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин

Отсутствие преемника у главы КНР Си Цзиньпина обернется для него серьезной проблемой, заявил в беседе «360» политолог Геннадий Подлесный. По его словам, у китайского лидера нет и не могло быть соперников на прошедших выборах, однако летом ему исполняется 70 лет. Эксперт пояснил, что к его четвертому сроку Си Цзиньпина тема преемственности встанет для него особенно остро. Он подчеркнул, что у главы Китая нет конкурентов, что в будущем может серьезно осложнить развитие страны.

Летом 2023 года ему исполнится 70 лет, и к четвертому сроку поднимется тема преемственности. При отсутствии конкурентов она серьезно обеспокоит и самого лидера КНР, и его ближайшее окружение. С одной стороны, отсутствие других кандидатов стало благом для Си Цзиньпина, с другой это может серьезно осложнить развитие Китая в последующем, — объяснил Подлесный.

Политолог добавил, что Китай под руководством Си Цзиньпина смог стать одной из великих держав наряду с США и Россией. По его словам, китайский лидер смог выстроить хозяйственно-экономическую и политическую модели таким образом, что КНР смог выдвинуться со вторых ролей в мировой политике на первые.

Китаист Леонид Ковачич ранее рассказал, что после переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок Китай будет более активно заявлять о своих интересах на международной арене. По его словам, в стране сейчас нет реальной оппозиции и внутренних угроз устойчивости режима, поэтому Си Цзиньпин будет более уверенно проводить задуманный ранее внешнеполитический курс.