Политолог озвучил возможную дату начала войны за Тайвань Политолог Дудаков: война за Тайвань может начаться в 2024-25 годах

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политическая и военная поддержка Тайваня Соединенными Штатами Америки может привести к провозглашению независимости острова от Китая, и это ввергнет регион в конфликт, считает политолог-американист Малек Дудуков. В беседе с ИА SM.News он предположил, что это может произойти уже при новом президенте США в 2024-25 годах.

Конечно же, это будет пересечение всех красных линий, которые есть у Пекина. И это может ввергнуть регион в определенный конфликт. Я сомневаюсь, что это произойдет завтра. Но в диапазоне 2024-25 года это вполне возможно, — высказал мнение эксперт.

При этом, по его словам, Вашингтон обвиняет Пекин во вмешательстве в выборы главы администрации Тайваня, прошедшие 13 января, хотя именно США оказывали давление на местные политические силы. По мнению Дудакова, заявления Белого дома являются частью дипломатической пикировки, и прогнозы по развитию ситуации как на острове, так и вокруг него, делать пока рано.

Ранее президент США Джо Байден заявил в ходе общения с журналистами, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Соответствующий вопрос ему задали после победы на выборах главы администрации острова Лая Циндэ.

Также Китай выразил решительный протест в связи с поздравлением, которое Япония направила новому главе Тайваня. В посольстве КНР в Японии назвали подобные действия вмешательством во внутренние дела и серьезным нарушением принципа «одного Китая».