Политолог оценил вероятность военного конфликта с участием Северной Кореи Политолог Перенджиев: вероятность военного конфликта с КНДР на данный момент мала

Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Pres

Ким Чен Ын принимает участие в соревнованиях танкистов Корейской народной армии, архивное фото

Вероятность военного конфликта с участием Северной Кореи мала, даже несмотря на агрессивную политику Пхеньяна, рассказал Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. По его словам, США, Япония, Южная Корея и прочие страны сейчас сосредоточены на других задачах, в частности Америка — на противостоянии с Россией. Эксперт подчеркнул, что к запускам ракет со стороны КНДР все привыкли, а реальных рисков они не несут.

На самом деле, к запускам ракет КНДР все привыкли. Беспокойство на этот счет, безусловно, есть, но реального риска эти запуски никогда не несли. Кроме того, США сейчас сосредоточены на противоборстве с Россией, даже не только на территории Украины, но и в Черном, Балтийском морях, в арктических широтах. КНДР для них менее значимая проблема, — пояснил Перенджиев.

Политолог также добавил, что из-за закрытости Северной Кореи страну трудно разрушить изнутри, запустив в нее агентов иностранного влияния. Поэтому сменить или даже смягчить режим в стране невозможно. При этом попытаться уничтожить КНДР с помощью внешнего воздействия для США слишком опасно, поскольку она является ядерной державой, уточнил эксперт.

Ранее государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника.