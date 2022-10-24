Политолог оценил вероятность военного конфликта между КНДР и Южной Кореей Политолог Губин: обмен выстрелами Пхеньяна и Сеула опасен, но не приведет к конфликту

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обмен предупредительными выстрелами между Южной Кореей и КНДР является необычной опасной ситуацией, однако он вряд ли спровоцирует военный конфликт между двумя республиками, отметил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в беседе с Lenta.ru. По его словам, дальнейший сценарий развития событий будет зависеть от действий Сеула и от сотрудничества Южной Кореи с Соединенными Штатами.

Политолог выразил уверенность в том, что напряженность между Сеулом и Пхеньяном может сказаться на общем климате безопасности в регионе. При этом Губин полагает, что КНДР не станет инициировать военный конфликт.

Это закреплено в ее правительственной доктрине. Развитие вооруженных сил страны, в том числе развитие ядерных сил, носит исключительно оборонный и сдерживающий характер, — пояснил Губин.

Однако военные учения Южной Кореи носят более провокационный характер, считает аналитик. По его словам, курс нового президента Южной Кореи Юна Сока Еля на укрепление отношений с Соединенными Штатами является подтверждением того, что Сеул намерен усиливать военную безопасность.

Политолог напомнил, что в последнее время Южная Корея стала активно проводить военные учения с США, испытывать некоторые виды вооружений, которые, по мнению КНДР, дестабилизируют обстановку. Это побуждает Северную Корею также проводить учения и повышать готовность к разного рода провокациям, заключил Губин.

24 октября власти КНДР заявили, что открыли огонь из реактивной системы залпового огня в сторону Южной Кореи. Применение РСЗО стало ответом на выстрелы по территории республики со стороны южного соседа.