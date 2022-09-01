Политолог оценил вероятность конфликта между КНР и Тайванем Политолог Кашин назвал крайне вероятным конфликт между КНР и Тайванем

Фото: Chen Yichen/Xinhua/Global Look Press

Народно-освободительная армия КНР

Вооруженный конфликт между Китайской Народной Республикой (КНР) и Тайванем крайне вероятен в течение ближайших двух-трех лет, рассказал Lenta.ru политолог-китаист Василий Кашин. Эксперт назвал инциденты со сбитыми китайскими беспилотниками над островами Цзиньмэнь тревожными и считает, что они способны ускорить процесс эскалации конфликта.

Беспилотник как инструмент эскалации, конечно, идеален, потому что позволяет заниматься прощупыванием противовоздушной обороны другой стороны без риска потерять людей, то есть эта активность беспилотников, которая, видимо, есть с двух сторон, заставляет задуматься о том, что эскалация может произойти гораздо быстрее, — пояснил политолог.

30 августа тайваньские военные впервые открыли предупредительный огонь в сторону беспилотника китайской армии. Инцидент произошел при подлете дрона к островам Цзиньмэнь. 1 сентября там же был сбит неопознанный беспилотник.

Экономист Катасонов ранее заявил, что военная операция на Тайване способна спровоцировать «экономический Армагеддон». По его словам, она может стать «триггером» глобальных кризисов, синергия которых приведет к убийственным для мировой экономики последствиям. Ученый считает, что если в ходе вторжения Китая на Тайвань будут уничтожены производственные мощности ведущей компании-производителя микрочипов TSMC, а США спровоцируют мировой валютный кризис, заморозив крупнейшие валютные резервы КНР, мир может оказаться перед лицом мощнейшей экономической катастрофы в истории.