Политолог объяснил, в каком случае Китай применит силу против Тайваня Политолог Губин: Китай применит силу против Тайваня, если тот объявит независимость

Фото: Wang Tao/Xinhua/Global Look Press

Китай однозначно применит силу против Тайваня в случае, если тот объявит независимость, рассказал Lenta.ru политолог Андрей Губин. Эксперт отметил, что на жесткое решение тайваньского вопроса КНР также может толкнуть провокация третьей стороны — США и их союзников. По словам эксперта, китайская армия готовится ко всем возможным сценариям конфликта на острове.

Китайское руководство всегда однозначно говорило об условии такого шага, позиция здесь достаточно последовательная: к военному решению вопроса могут перейти в случае, если администрация острова Тайвань заявит о своей независимости, перестанет считать себя провинцией, входящей в состав КНР, и назовется отдельным, самостоятельным государством, — уточнил политолог.

Губин добавил, что у Тайваня нет гарантий относительно помощи со стороны США при эскалации конфликта с Китаем. Подключение вооруженных сил Штатов к конфликту нигде не оговаривается и не закреплено в документах страны, поэтому Тайвань в случае объявления независимости рискует оказаться никем не поддержанным.

Именно подключение Вооруженных сил США и их союзников к возможному конфликту нигде не оговаривается, так что тайваньское руководство может провозгласить что угодно, но не факт, что в этом их поддержат. Потому все же хочется верить в их разумность. Пекин в свою очередь тоже надеется, что последней черты Тайвань не перейдет, — резюмировал Губин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Китай готовится захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее. По его словам, «статус-кво больше не является приемлемым» для китайских властей.