Политолог объяснил, почему Ким Чен Ын заплакал на съезде матерей Политолог Бредихин: слезы Ким Чен Ына помогут поднять рождаемость в КНДР

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Слезы северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые он не смог сдержать на прошедшем 5 декабря съезде матерей, могли быть как искренним проявлением чувств, так и политическим ходом, считает политолог Андрей Бредихин. В беседе с Пятым каналом он пояснил, что таким образом глава КНДР призвал народ увеличивать рождаемость.

Цель была достигнута, и вполне реалистично то, что со следующего года степень рождаемости в Северной Корее значительно увеличится, — предположил эксперт.

Он также не исключил, что власти страны примут ряд социальных гарантий для населения с целью улучшить демографическую ситуацию. Кроме того, по мнению политолога, публичное проявление эмоций позволило главе государства показать гражданам, что он максимально близок к народу. Поэтому слезы Ким Чен Ына могут способствовать укреплению его рейтинга.

Издание отмечает, что глава Северной Кореи заплакал на съезде матерей, после чего вытер лицо и попросил женщин страны больше рожать, ответственно подходя к вопросу воспитания детей.

По словам политолога Юрия Светова, такое поведение говорит о развитии Ким Чен Ына не только как политика, но и личности.

Сначала он просто подражал отцу и деду в этом образе сурового воина и так далее. А потом потихоньку стал немножко мягчать. <...> Он делает себя более понятным народу, что он такой же человек, — считает аналитик.

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