Политолог объяснил, что можно ожидать от поездки Путина во Вьетнам Политолог Подлесный: Россия заинтересована в производстве вьетнамских чипов

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам (справа)

Поездка президента России Владимира Путина во Вьетнам может привести к покупке местных чипов, заявил в беседе с «360» политолог Геннадий Подлесный, комментируя многочисленные статьи в западных СМИ о визите лидера РФ в азиатскую страну. Он также добавил, что местные устройства могут стать альтернативой тайваньским чипам, а также деталям китайских машин, о которых прежде упоминали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, объясняя успех российских военных в зоне СВО.

Вот для того чтобы их успокоить, что мы не будем выдирать чипы из стиральных машин, есть Вьетнам, который с удовольствием поставит нам эти чипы. И эти вьетнамские чипы будут лучше тайваньских, потому что последних сейчас попросту нет, — уточнил Подлесный.

Политолог обратил внимание на то, что сейчас свыше 400 тысяч инженеров и 50 тысяч выпускников технологических вузов и филиалов работают в IT-отрасли. При этом производство чипов во Вьетнаме является одним из ведущих направлений, которые интересуют Москву в экономике этой страны.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее объявил о том, что власти Вьетнама желают вернуться к теме ядерной энергетики. Он добавил, что стороны могут начать переговоры по этой теме после того, как руководство страны примет соответствующее решение.