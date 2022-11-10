Политолог назвал возможную причину вторжения Китая на Тайвань Политолог Ковачич: принятие США акта об отношениях с Тайванем может спровоцировать вторжение КНР

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Китай не исключает силовой сценарий решения тайваньского вопроса, но прибегнет к нему только в случае вмешательства внешних сил, считает политолог Леонид Ковачич. Пока неясно, какие именно факторы подтолкнут Пекин к вторжению, но все может измениться в случае принятия Конгрессом США «акта об отношениях с Тайванем 2022», который подразумевает большее включение острова в международные процессы и организации, рассказал эксперт. По его мнению, это может быть воспринято Китаем как повод для военного вторжения на Тайвань, пишет «ПолитЭксперт».

Сейчас обсуждается в Конгрессе США «акт об отношениях с Тайванем 2022», который предусматривает изменение многолетней политики Вашингтона в адрес острова. То есть большее включение Тайбэя в международные процессы и организации. Если примут такие изменения на законодательном уровне, Китай может воспринять эту ситуацию очень резко. И теоретически это может стать причиной для вторжения, — считает Ковачич.

Также политолог заявил, что Тайваню в некотором смысле на руку нагнетание ситуации вокруг него, так как власти Тайбэя рассчитывают на поставки и финансирование оборонной сферы со стороны США. Напряженная обстановка вокруг острова способствует наращиванию поддержки со стороны Вашингтона, пояснил специалист.

Первый женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь ранее заявила, что вторжение Китая на остров может случиться уже в самое ближайшее время, и это не просто слова. Она добавила, что существует реальная необходимость подготовиться к этой ситуации. Она при этом не стала приводить доказательства своих утверждений. Вашингтон неоднократно выступал с заявлением о готовности защитить Тайвань в случае вторжения Китая. В Белом доме при этом также заявляли о приверженности политики «одного Китая».