Политолог назвал проблемой для России объявление КНДР ядерной державой Политолог Светов назвал объявление КНДР ядерной державой нехорошей новостью для России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объявление Северной Кореи ядерной страной — нехорошая новость для России, которая имеет с ней сухопутную границу, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. Эксперт отметил, что заявление КНДР о ядерном статусе является лишь признанием де-юре того, что ранее было де-факто. Также, по его мнению, КНДР показала миру, что готова на все ради защиты собственной территории.

У нас это не вызывает восторга. Они наши соседи, у нас с ними сухопутная граница, и мы рядом с ними. Поэтому прибавление числа ядерных государств возле наших границ не есть хорошо, но это есть реальность, — отметил эксперт.

По мнению Светова, у КНДР есть твердое убеждение в том, что без ядерного оружия ее захватят и присоединят к Южной Корее. Политолог считает, что с учетом того, как США обошлись с Афганистаном, Ираком и Ливией, это мнение справедливо.

Власти КНДР ранее приняли закон, провозглашающий страну ответственным ядерным государством. Это означает, что государство закрепляет за собой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян посчитает угрозу с его стороны неизбежной. В соответствии с документом, КНДР не будет распространять и передавать в другие страны ядерное оружие и технологии. В документе говорится, что Ким Чен Ын единолично обладает правом на любые решения о действиях с ядерным оружием. Глава государства также заявил, что разговоров по денуклеаризации Северной Кореи не будет.