Назван минус самой многочисленной армии в мире Политолог Перенджиев: численность армии Китая может достичь 50 млн солдат

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Китай обладает самой многочисленной армией в мире, которая составляет порядка трех-четырех миллионов солдат, заявил Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. Эксперт уточнил, что если прибавить общее число военнослужащих, то численность может возрасти в три-четыре раза. По словам политолога, в КНР высоко развита и военная промышленность, чему способствует дружба с РФ. Но серьезным недостатком является то, что китайская армия не умеет воевать, заключил он.

Китайцы, по скромным подсчетам, могут поставить под ружья порядка трех-четырех миллионов солдат. При желании это число можно увеличить и до 50 миллионов, — заявил Перенджиев.

Китай является одним из самых надежных партнеров России, у которой в том числе закупает оружие, отметил политолог. При этом и РФ, и КНР создали гиперзвуковое оружие, а США — еще нет, подчеркнул Перенджиев.

Эксперт признал, что у китайской армии есть недостаток, который отмечают многие специалисты — это отсутствие опыта ведения реальных боевых действий. Он уточнил, что речь идет как о руководстве КНР, так и о наличии в армии Китая военнослужащих с боевым опытом.

Понятно, что все эти знания приобретаются на крови, они непростые и тяжело даются, но они важны для армии, потому что только так она учится воевать, — указал политолог.

Ранее Fox News сообщил, что в армию США в 2022 году недобрали примерно 25% солдат. Основными причинами невыполнения плана назвали отсутствие школьного образования, большое количество случаев ожирения и проблемы с психическим здоровьем у молодежи.