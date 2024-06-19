Политолог допустил создание нового военного союза России и КНДР Политолог Ткаченко допустил, что РФ и КНДР создали новый военный альянс

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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Россия и Северная Корея, которые заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, фактически создали новый военный союз, считает профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что соглашение обладает особенностями, нехарактерными для XXI века.

Подписание этого договора между Россией и КНДР можно однозначно охарактеризовать как формирование военного союза. Причем это альянс в старом, строгом формате, который был характерен для XIX столетия. Даже в XX веке такие формулировки использовались крайне редко. То есть это жесткий договор, обязывающий стороны действовать, — заявил Ткаченко.

Политолог назвал соглашение сенсацией, которой не ждали. По его оценке, такого в дипломатии не было очень давно. Даже Варшавский и Североатлантический договоры столь жестких формулировок не содержали, подчеркнул эксперт.

Заявление Путина о том, что не исключено военно-техническое сотрудничество в рамках этого договора, в переводе на русский означает не слишком афишируемые, но уж точно не тайные поставки вооружений из Северной Кореи в Россию. Нам сейчас нужны определенные типы снарядов для РСЗО. Они у КНДР считаются лучшими в мире, — сказал Ткаченко.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов. Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах.