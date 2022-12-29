Политолог: Китай приберет Тайвань к рукам без применения военной силы Политолог Подопригора: Китай приберет Тайвань к рукам без применения военной силы

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Китай приберет Тайвань к рукам так же, как и в случае с Гонконгом — без вооруженного конфликта и применения силы, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Борис Подопригора. По его словам, США уже не смогут сдержать КНР, просто нарастив присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, так как все сферы китайской экономики развиваются высокими темпами.

Проблема США — в темпах, в соответствии с которыми развиваются все сферы экономики Китая. В этой ситуации разговоры о Тайване носят абсолютно соподчиненный характер. Рано или поздно Пекин приберет регион к рукам. Скорее всего, это произойдет без применения силы, по аналогии с Гонконгом, — заявил Подопригора.

Политолог отметил, что США могли бы попытаться создать и другие горячие точки, например, в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Однако на данный момент ситуация там остается стабильной, но но «всякое может случиться».

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что США хотят сделать из Тайваня «второй киевский режим», который будет использоваться для давления на Китай так же, как Украина используется для давления на Россию. Так он отреагировал на новость о том, что ракетный крейсер США вошел в китайские воды у островов Наньша. Эксперт убежден, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.