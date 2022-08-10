Политолог допустил возможность военного столкновения Китая и Тайваня Политолог Брутер заявил о возможности военного столкновения Китая и Тайваня

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Власти Китая опубликовали документ, в котором говорится о том, что КНР не отказывается от применения силы для воссоединения с Тайванем. В связи с этим политический эксперт Владимир Брутер допустил возможность военной операции Пекина на острове. По его словам, это будет последней мерой, так как тайваньский вопрос будет откладываться властями республики до последнего, сообщил он в разговоре с «ПолитРоссией».

Тема Тайваня и сейчас вовсе не стоит на повестке дня. Поэтому все зависит от того, как будет развиваться ситуация, от действий противоположной стороны. Естественно, если Китай будут постоянно провоцировать, то и он будет ужесточать свою позицию, — отметил политолог.

Накануне в КНР была опубликована «Белая книга», в тексте которой сказано, что власти Китая готовы приложить все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако не откажутся от силового решения данного вопроса и оставляют за собой право принятия всех необходимых мер. В документе подчеркивается, что тайваньский вопрос является внутренним делом государства, в который нельзя вмешиваться другим странам.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила о новых военных маневрах вокруг Тайваня. Сообщается, что совместные учения продолжат военно-морской флот и военно-воздушные силы КНР. Целью заявлена подготовка к операциям по «совместной обороне» и «совместной блокаде» Тайваня.