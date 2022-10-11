Политолог допустил возможное начало военной спецоперации Китая на Тайване Политолог Маслов допустил возможное начало Китаем военной спецоперации на Тайване

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Пока нельзя говорить о приближении военной техники Китая к Тайваню как о начале масштабного наступления, однако Пекин вскоре может начать там военную операцию, заявил в беседе с Lenta.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Политолог отметил, что Тайвань готовится к ХХ съезду Коммунистической партии Китая, на котором могут быть приняты серьезные решения о судьбе острова.

И если будет принято решение о военной операции, то, скорее всего, оно будет принято, что называется, на полях съезда, поэтому Тайвань хочет заранее показать, что готов к переговорам, — пояснил Маслов.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. Он добавил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен и необходимо создать для него специальную административную зону, достигнув договоренностей, аналогичных гонконгским, но более либеральных.

В ответ на это официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала тайваньский вопрос внутренним делом КНР, подчеркнув, что государство будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы «одна страна — две системы». Спикер китайского внешнеполитического ведомства также добавила, что Пекин намерен пресекать любые попытки сепаратистов отколоть Тайвань, а также решительно противодействовать внешнему вмешательству и защищать государственный суверенитет и свою территорию. Тем не менее посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил миллиардера за его идею, заверив, что после воссоединения с Китаем интересы и права жителей Тайваня будут полностью защищены.