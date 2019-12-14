https://static.news.ru/photo/0b21a4ac-1e82-11ea-9307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Гонконге сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек. Их подозревают в подготовке к теракту.

Молодые люди хранили самодельные детонирующие устройства, что является грубым нарушением закона. По версии следствия, задержанные пытались повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении, сообщила газета China Daily .

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Гонконга задержала 11 членов радикальной группы. У них было изъято огнестрельное и холодное оружие, биты, баллончики с перцовым газом и пиротехнические изделия.