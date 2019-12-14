В Гонконге сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек. Их подозревают в подготовке к теракту.
Молодые люди хранили самодельные детонирующие устройства, что является грубым нарушением закона. По версии следствия, задержанные пытались повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении, сообщила газета
Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Ранее NEWS.ru писал, что полиция Гонконга задержала 11 членов радикальной группы. У них было изъято огнестрельное и холодное оружие, биты, баллончики с перцовым газом и пиротехнические изделия.
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