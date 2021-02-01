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Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19

06:37, 02 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Китае полиция пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19. В результате спецоперации было арестовано более 80 человек, конфисковали более 3 тысяч доз препарата. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По имеющимся данным, мошенники под видом вакцины продавали шприцы с обычным физраствором. Свою деятельность они начали в сентябре 2020 года.

Сеть торговцев подделками действовала в Пекине, Шанхае, восточной провинции Шаньдун.

По некоторым данным, продавцы подделок также намеревались начать продажу своего средства за рубежом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США число привившихся от COVID-19 граждан превысило общее количество инфицированных в стране. 

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