Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19

В Китае полиция пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19. В результате спецоперации было арестовано более 80 человек, конфисковали более 3 тысяч доз препарата. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По имеющимся данным, мошенники под видом вакцины
Сеть торговцев подделками действовала в Пекине, Шанхае, восточной провинции Шаньдун.
По некоторым данным, продавцы подделок также намеревались начать продажу своего средства за рубежом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в США число привившихся от COVID-19 граждан превысило общее количество инфицированных в стране.