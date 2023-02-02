Полицейских и военных Северной Кореи могут послать в Донбасс Daily NK: Северная Корея отправит полицейских и военных восстанавливать ЛНР и ДНР

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Власти Северной Кореи могут отправить сотрудников полиции и военнослужащих восстанавливать ЛНР и ДНР, пишет Daily NK. По информации южнокорейского издания, их прибытие на новые территории России ожидается в середине февраля или марта этого года. При этом численность личного состава неизвестна, по предварительным данным, первой волной в Донбасс отправятся от 300 до 500 человек.

Все торговые компании, получившие заказ, связаны с военными или службами общественной безопасности. КНДР, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, — сообщает издание.

Для отправки на Украину, по данным издания, отобраны молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них женаты, но оставили свои семьи в Северной Корее. Предполагается, что они примут участие в ремонте зданий и дорог, а сам выбор кандидатов продиктован тем, что солдат и сотрудников общественной безопасности легче контролировать и обеспечивать их безопасность, чем в случае с гражданскими лицами.

13 июля прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость ДНР. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса. По его словам, этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий.