https://static.news.ru/photo/043b773a-650e-11ea-9525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Житель японской префектуры Айти, у которого диагностировали коронавирус, подозревается в намеренном распространении инфекции.

У пятидесятилетнего мужчины из города Гамагори COVID-19 был выявлен в одной из местных клиник в начале марта. Отправить в инфекционное отделение пациента могли только на следующий день. Однако медики попросили его самоизолироваться дома.

Вместо этого японец побывал как минимум в двух барах, предварительно сообщив родственникам, у которых ранее также была обнаружена инфекция, что собирается распространить вирус. В одном из питейных заведений мужчина объявил, что заражён COVID-19. После этого сотрудники связались с полицией и здравоохранительными службами, которые и задержали инфицированного.

Сейчас по крайней мере у одного человека из тех, с кем заразившийся контактировал в баре, был обнаружен коронавирус. Речь идёт о женщине. Врачи оценивают её состояние как стабильное, передаёт агентство Kyodo.

Сотрудники правоохранительных органов и врачи в данное время пытаются установить полный список лиц, с которыми общался мужчина, а сами заведения, которые он посетил, были полностью продезинфицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудница магазина в японской префектуре Ниигата заметила, что посетители воруют от трёх до пяти рулонов туалетной бумаги ежедневно из-за паники, обусловленной вспышкой коронавируса. Минк Итачибе разместила рядом с ними плакаты с проклятиями и тремя глазами. Японка пояснила, что глаза отпугивают потенциальных воров, так как будто следят за ними. В надписях рядом с ними сказано, что позарившихся на чужое «выследит голодный монстр и сожрёт».

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.