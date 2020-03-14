https://static.news.ru/photo/ccd65dc0-6597-11ea-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи заявила о 72 погибших от коронавируса.

При этом за 13 марта в стране зафиксировано 107 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных составило 8086 человек, сообщает ТАСС.

Отмечается, что врачи смогли за сутки вылечить 204 пациентов, что является рекордным показателем для страны. Уже выписались из больниц 714 человек. Проверяются анализы 17 634 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полный карантин на 60 дней требуется ввести в России из-за распространения коронавируса, необходимо отказывать иностранцам во въезде и не проводить массовые мероприятия. С таким заявление выступил бизнесмен Олег Дерипаска. По мнению миллиардера, без названных мер не получится остановить распространение инфекции в России.