Погибшей при крушении катера в Пхукете оказалась пятилетняя россиянка Генконсул в Пхукете: пятилетняя россиянка погибла при крушении катера о скалы

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Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от острова в провинции Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов. После наезда судна на скалы госпитализированы еще шесть находившихся на борту граждан РФ, а также капитан судна.

Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка, — цитирует агентство главу российского дипучреждения.

По словам Соснова, потерпевшие находятся в двух больницах. К ним выехали дипломаты генконсульства. Причина, по которой катер налетел на скалу, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что при наезде туристического катера на скалы в районе острова Майтон в провинции Пхукет погибла россиянка, еще шесть ее соотечественников получили травмы различной степени тяжести. ЧП произошло днем в воскресенье, 31 декабря. По данным дипломатов, среди пострадавших были несовершеннолетние. Все пациенты получили травмы различной степени тяжести.

В декабре две россиянки задержали на несколько часов вылет рейса Пхукет — Москва более чем с 300 пассажирами на борту. Девушки ругались из-за того, что на борту слишком жарко и душно, а потом и вовсе решили сойти с самолета.