Поезд сошел с рельсов в центре Сеула В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 человек

Фото: yna.co.kr

В центре Сеула с рельсов сошел поезд возле станции Йонпындо, сообщает Yonhap. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 30 человек. В настоящий момент раненых осматривают медицинские специалисты. О жертвах ЧП информации нет.

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения, — передает агентство.

Ранее смертельная давка произошла в сеульском районе Итхэвон, считающемся одним из центров ночной жизни южнокорейской столицы. Десятки тысяч человек отправились туда по случаю Хеллоуина, который впервые за три года отмечали без антиковидных ограничительных мер. Давка началась в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно четыре метра.

В результате ЧП погибли четыре гражданки России. Тела россиянок отправили на родину.

Всего в результате давки в Сеуле погибли 156 человек, включая 26 иностранцев, еще 151 пострадал. 40 человек были госпитализированы. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.