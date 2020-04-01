Подросток из Китая вернул коронавирус в Ухань

https://static.news.ru/photo/2d3e087a-7425-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Bin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский студент, который учится в британском городе Ньюкасле, вернулся в Ухань. Оказалось, что он заражён коронавирусом. Таким образом, заболевание вернулось в первоначальную точку своего распространения.

На сегодняшний день число заразившихся вирусом по всему миру составляет более 859 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. Очаг распространения инфекции переместился из Китая в страны Западной Европы и США.

Вернувшегося студента поместили на карантин. За ним наблюдают медики.

NEWS.ru ранее писал, что в Китае от коронавируса удалось излечиться 93% жителей. В провинции Ухань, откуда началось распространение COVID-19, болезнь унесла жизни 3304 человек.