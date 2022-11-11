Подозреваемый в деле о давке на Хеллоуин в Сеуле найден мертвым

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/XinHua/Global Look Press

Офицер полицейского участка округа Йонсан в Сеуле, где случилась давка со множеством погибших на Хеллоуин, был найден мертвым в своем доме, передает «Москва 24». Его подозревали в превышении полномочий, халатности и сокрытии улик.

После привлечения погибшего к расследованию его отстранили от должности, но еще не вызывали на допрос. Некоторые коллеги сообщили о странных звонках от мужчины с намеками на самоубийство. Предсмертной записки в его доме не нашли.

Смертельная давка произошла в сеульском районе Итхэвон, считающемся одним из центров ночной жизни южнокорейской столицы. Десятки тысяч человек отправились туда по случаю Хеллоуина, который впервые за три года отмечали без антиковидных ограничительных мер. Давка началась в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно четыре метра.

Всего в результате давки в Сеуле погибли 156 человек, включая 26 иностранцев, еще 151 пострадал. 40 человек были госпитализированы. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.