https://static.news.ru/photo/02abe550-da1f-11e9-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранители Республики Корея установили личность мужчины, который может быть «хвасонским серийным убийцей».

В период с 1986 по 1991 год к югу от Сеула были изнасилованы и убиты 10 женщин. Дела оставались нераскрытыми, по событиям тех лет был снят детективный фильм «Воспоминания об убийстве», вышедший в прокат в 2003 году.

(LEAD) Police identify suspect in serial murder case from 1980s https://t.co/9lyCDaF1v9 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 18, 2019

Сейчас главный подозреваемый отбывает наказание за аналогичное преступление. По словам полицейских, его ДНК совпала с той, что была обнаружена на нижнем белье одной из убитых. Мужчину проверяют на причастность к расправе над остальными женщинами. Дело «хвасонского серийного убийцы» было закрыто в 2006 году из-за истечения срока давности, отмечает агентство Yonhap .

Ранее News.ru сообщал, что в США детективам удалось раскрыть совершённое 38 лет назад убийство благодаря генеалогическому сайту.