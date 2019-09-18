https://static.news.ru/photo/02abe550-da1f-11e9-8653-fa163e074e61_660.jpgФото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Правоохранители Республики Корея установили личность мужчины, который может быть «хвасонским серийным убийцей».
В период с 1986 по 1991 год к югу от Сеула были изнасилованы и убиты 10 женщин. Дела оставались нераскрытыми, по событиям тех лет был снят детективный фильм «Воспоминания об убийстве», вышедший в прокат в 2003 году.
Сейчас главный подозреваемый отбывает наказание за аналогичное преступление. По словам полицейских, его ДНК совпала с той, что была обнаружена на нижнем белье одной из убитых. Мужчину проверяют на причастность к расправе над остальными женщинами. Дело «хвасонского серийного убийцы» было закрыто в 2006 году из-за истечения срока давности, отмечает агентство Yonhap.