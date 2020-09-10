Почётная императрица Японии впервые с апреля вышла из дома

Почётная императрица Японии Митико покинула резиденцию впервые за пять месяцев. Королевская особа вынуждена посетить больницу для осмотра после перенесённой операции.
Как
Операция матери нынешнего императора Японии прошла в сентябре в госпитале Токийского университета. У неё был обнаружен рак груди на первой стадии. Операция длилась четыре часа и проводилась под общим наркозом. У Митико также была диагностирована катаракта. В июне 2019 года она перенесла операцию по её удалению. Кроме того, у бывшей императрицы есть проблемы с сердцем. Однако это не помешало ей принимать участие в подготовке к церемонии отречения от престола императора Акихито и коронации его сына Нарухито, сообщал NEWS.ru.
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