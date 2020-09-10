Почётная императрица Японии впервые с апреля вышла из дома

https://static.news.ru/photo/42c329ac-f3f8-11ea-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Императрица Японии Митико Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Почётная императрица Японии Митико покинула резиденцию впервые за пять месяцев. Королевская особа вынуждена посетить больницу для осмотра после перенесённой операции.

Как сообщает телеканал NHK, Митико ранее сделали операцию по удалению рака груди. Однако из-за пандемии коронавируса ей пришлось отказаться от регулярных осмотров. Сейчас, с ослаблением эпидемиологической ситуации, она сможет пройти обследование и сдать анализы. Как ожидается, в течение месяца она будет раз в неделю посещать больницу.

Операция матери нынешнего императора Японии прошла в сентябре в госпитале Токийского университета. У неё был обнаружен рак груди на первой стадии. Операция длилась четыре часа и проводилась под общим наркозом. У Митико также была диагностирована катаракта. В июне 2019 года она перенесла операцию по её удалению. Кроме того, у бывшей императрицы есть проблемы с сердцем. Однако это не помешало ей принимать участие в подготовке к церемонии отречения от престола императора Акихито и коронации его сына Нарухито, сообщал NEWS.ru.